Blitz nei boschi: nella giornata di ieri, giovedì 13 giugno, i carabinieri della Compagnia di Saronno hanno eseguito un servizio di controllo straordinario nella zona boschiva adiacente ai Comuni di Marnate, Gorla Minore e Gorla Maggiore.

Blitz nei boschi: identificate 30 persone

Durante l’attività, concretizzatasi in posti di controllo lungo le principali via d’accesso all’area verde e che è culminata con un’incursione dal lato di via Kennedy di Marnate, sono state identificate una trentina di utenti della strada, di cui un uboldese in possesso di coltello di genere proibito e tre altri soggetti in possesso di modica quantità di stupefacente. Questi ultimi (un 36enne di Nerviano, un 35enne marocchino e un 17enne pakistano) sono stati segnalati alle rispettive prefetture territorialmente competenti come assuntori di sostanze stupefacenti, mentre l’uboldese è stato deferito alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per porto abusivo d’arma bianca.

Il quantitativo di droga sequestrato

Nel totale sono stati sequestrati amministrativamente due dosi di cocaina e qualche grammo tra hashish e marijuana. Nella serata del giorno precedente, sempre nella stessa zona, era stato deferito per guida in stato di ebbrezza alcolica un 26enne residente a Solaro.

TORNA ALLA HOMEPAGE E LEGGI ALTRE NOTIZIE