Blitz vandalico a Saronno: nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 marzo, otto cittadini saronnesi sono finiti nel mirino di vandali che se la sono presa con i pneumatici delle loro automobili parcheggiate nell’area comunale di via Padre Giuliani.

Blitz vandalico a Saronno: otto auto nel mirino

Hanno trovato una brutta sorpresa i cittadini che ieri mattina, venerdì, hanno trovato fuori dalla loro abitazione la propria automobile con la gomma tagliata da un oggetto contundente. La stessa sorte è toccata a ben otto residenti di via Padre Giuliani, alle porte del quartiere Matteotti, dietro la sede della posta centrale e a pochi metri da via Varese. Le vittime del raid vandalico hanno provveduto a denunciare l’episodio alla stazione cittadina dei Carabinieri e a sostituire il pneumatico danneggiato prima di andare al lavoro. Non ci sono testimonianze sul blitz vandalico avvenuto nella notte che possano aiutare a identificare i suoi autori: i danni sono infatti stati scoperti solo la mattina successiva.

