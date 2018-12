Bmw si ribalta nella zona industriale di via Magenta a Rho.

Bmw si ribalta, 47enne in ospedale

L’auto è distrutta, lui è finito in ospedale. Avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti l’incidente avvenuto nella mattinata di sabato 15 dicembre nel comprensorio artigianale e produttivo di via Magenta a Rho. Erano passate da poco le 11.30 quando un rhodense di 47 anni che si trovava al volante della sua Bmw si è capottato finendo con le ruote all’aria. L’uomo, S.C., italiano, è stato soccorso da un’ambulanza della Croce verde Nord Ovest di San Pietro all’Olmo che l’ha accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate in codice giallo. Fortunatamente le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto: il personale del 118 infatti era stato allertato in codice rosso.

Sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia locale di Rho, cui spetterà il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, e i Vigili del fuoco del turno D del distaccamento cittadino, che hanno estratto l’automobilista dalle lamiere.

