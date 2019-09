Il bodybuilder varesino Daniele Pozzi aveva appena partecipato a una gara a Padova. A trovarlo senza vita la fidanzata.

Aveva il sogno di diventare un bodybuilder professionista e quei quattro premi vinti domenica nell’esibizione alla fiera di Padova erano un nuovo grande passo verso quell’obbiettivo. Daniele Pozzi, culturista e personal trainer varesino però non potrà mai realizzarlo. Il suo corpo è stato trovato senza vita nel letto del b&b dove alloggiava a Padova da Ilenia, la sua fidanzata. E’ stata lei a lanciare l’allarme e a chiamare i soccorsi giunti insieme ai carabinieri sul posto. I militari hanno messo al setaccio la stanza in cerca di indizi che avrebbero potuto spiegare il perchè di quella morte, non trovando però alcuna sostanza sospetta.

Cosa può aver causato la morte dell’atleta 23enne? A rivelarlo con certezza potrà essere solo l’autopsia, disposta dall’Autorità Giudiziaria. Intanto però, le parole dell’allenatore del giovane, Matteo Martinez, raccolte da Il Mattino di Padova adombrano un timore:

“Io avevo iniziato ad allenarlo solo quattro settimane fa ma girava voce che ci andasse pesante”. Cosa intende dire? “È andato avanti a carboidrati zero per tanto tempo e poi prendeva cose che possono fare male al cuore. Sì, insomma, prodotti vari”. Sta dicendo che prendeva anabolizzanti? “Posso dire soltanto che stavo provando a trovare la via giusta per indirizzarlo, per farlo allenare in un modo nuovo, per rompere con il passato. Mi avevano avvisato di fare attenzione”.