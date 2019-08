Bollate, case allagate per il maltempo.

Case e strade allagate

I rovesci delle ultime ore stanno causando nuovi disagi ai Comuni del territorio. A Bollate, ad esempio, le principali criticità dovute alle precipitazioni si sono registrate nelle abitazioni private, anche se le strade, tra cui la Varesina, che nel mese di luglio aveva sofferto particolarmente dei volumi d’acqua piovana, restano sorvegliate speciali.

Acqua in via Novara

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Garbagnate Milanese stanno intervenendo in questi minuti per contenere i disagi provocati dal nubifragio che ha colpito, in modo particolare, le abitazioni di via Novara. Sono i pompieri stessi a riferire di appartamenti completamente allagati e cittadini, quelli che si trovavano in casa, costretti ad evacuare la propria dimora.