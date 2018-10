Una bomba d’acqua si è abbattuta nella giornata di lunedì 29 ottobre su tutto il nostro territorio. Tante le segnalazioni di danni e di disagi.

Bomba d’acqua: allerta massima

Maltempo da codice rosso su tutto il territorio. Grande spavento a Rescaldina, dove un fulmine ha colpito la centralina Enel di via Shuster. Danni e paura anche a Nerviano per la caduta di un palo della luce in via Foscolo; qui sono intervenuti gli agenti della Polizia locale. Qualche disagio per i viaggiatori a Parabiago, dove sono stati chiusi i sottopassi della città per evitare ingorghi nella viabilità.

Problemi anche nel Castanese

A Cuggiono “alta marea” in alcune vie cittadine, come in via Novara, dove il violento temporale ha letteralmente allagato la strada. Grossi problemi anche al parcheggio di via Annoni, che serve sia per la piscina sia per le elementari; posteggio che con la pioggia di lunedì si è letteralmente allagato. Paura anche a Buscate: le forti raffiche di vento di lunedì 29 ottobre hanno abbattuto un albero in via San Pietro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i volontari della Protezione Civile e gli agenti della Polizia locale.

