Bosco del Rugareto: gli spara per un debito di droga

Spara al piede di un giovane per un debito di droga. 25enne di Turate è stato arrestato dai Carabinieri di Saronno, in esecuzione di un ordine di Custodia Cautelare in Carcere emesso dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio.

Conferenza stampa

I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa che si terrà nel comando provinciale dei carabinieri di Varese alle 11.