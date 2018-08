Nuovo arresto nel Bosco della droga.

Il Bosco del Rugareto, soprannominato il Bosco della droga, resta l’osservatore speciale da parte dei carabinieri della Compagnia di Legnano e della stazione di Rescaldina. Ed è proprio questa mattina che i militari rescaldinesi del luogotenente Giorgio Dogliotti hanno predisposto ed eseguito l’ennesimo servizio antidroga.

La scoperta della “postazione di spaccio”

Entrati nella zona boschiva da via Olona, i carabinieri si sono appostati. Seguendo i rumori e le vie ormai note che portano al centro del bosco hanno trovato la “postazione di spaccio”: qui vi era un 28enne pakistano in attesa di clienti. E’ stato accerchiato da tre diverse direzioni così da non poter fuggire.

Sequestrata la droga

Ai piedi dello spacciatore vi era un pezzo di circa 100 grammi di hashish ancora intera. Evidentemente il blitz dell’Arma è scattato prima che iniziasse l’attività di vendita. L’arrestato è stato sottoposto alle foto segnaletiche, rilievo delle impronte digitali e trattenuto in attesa del giudizio direttissimo che avverrà nel Tribunale di Busto Arsizio. Sarà d’obbligo la valutazione del suo stato per la permanenza nel territorio nazionale.

