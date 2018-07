Questa mattina carabinieri e Polizia Locale sono stati impegnati in un blitz nel Bosco della droga accanto alla stazione di Rogoredo, a Milano.

Bosco della droga, il blitz

Sono state controllate complessivamente 43 persone, delle quali due (italiani di 38 e 47 anni) deferite in stato di libertà per inosservanza foglio di via dal territorio comunale e altre due (un 25enne marocchino e un 36enne georgiano) per inosservanza delle disposizioni concernenti gli stranieri.

TORNA ALLA HOME PER LE ALTRE NOTIZIE