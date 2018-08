Nuovi controlli a Rescladina all’interno del bosco dello spaccio, presi due clienti.

Boschi dello spaccio, continuano i controlli

Nuovi controlli da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Legnano. Questa volta è stata fermata una Peugeot 206 grigia. Alla guida un 39enne di Busto Arsizio. Accanto a lui un uomo 40enne Legnanese. Entrambi, a giudicare dagli abiti indossati, muratori. I due avevano appena acquistato due dosi di cocaina, per un valore di 40 euro. Alla ripartenza, notati i carabinieri, il passeggero ha cercato di disfarsene lanciando la sostanza fuori dall’auto. Invano, perchè i carabinieri li hanno fermati e recuperato i quasi due grammi di cocaina. I militari si sono anche messi all’inseguimento di un terzo uomo, probabilmente lo spacciatore, che è però riuscito nella fuga.

“Non è un vizio”

Portati in Caserma, alle contestazioni, i due hanno ammesso di fare uso di droga. “Ci siamo trovati e parlando abbiamo pensato di andare a prendere la cocaina. Non è un vizio” ha detto il conducente, “smetto quando voglio”. Una convinzione che però gli è costata comunque il ritiro della patente e la sospensione. Entrambi sono inoltre pregiudicati per reati contro il patrimonio. L’auto, intestata al padre del conducente, è stata affidata in custodia.

