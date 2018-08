Ecco i fatti di cronaca della notte appena passata.

Botte in un bar di Magnago

Attorno alle 22 in un bar di piazza Italia a Magnago un ubriaco ha alzato le mani su un uomo di 79 anni, che è caduto battendo la testa. Subito soccorso, l’anziano è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Il caso è ora nelle mani dei Carabinieri di Legnano.

Un ubriaco ad Abbiategrasso

Poco prima delle 6 è stata allertata un’ambulanza per un ragazzo di circa 25 anni in stato di ubriachezza in viale Mazzini. Il giovane ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Incidente a San Vittore Olona

Alle 3.39, in viale dei Cerri, un’auto con a bordo due ragazzi (uno di 23 e una di 25) si è schiantata contro il cancello di una casa. Allertati Carabinieri, vigili del fuoco, l’elisoccorso e due ambulanze. Alla fine la situazione si è rivelata meno grave del previsto e i due sono stati trasportati in codice giallo uno a Legnano e uno a Varese.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE