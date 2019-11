Botte per strada a Saronno? Così sembrava, invece era… amore!

Botte per strada, “Venite, si stanno picchiando”

“Presto, venite in piazza Cadorna, ci sono due ragazzi buttati per terra che urlano”. Questa la segnalazione arrivata al 112 alle 3 di notte tra sabato 16 e domenica 17 novembre. In breve i carabinieri della compagnia cittadina sono arrivati sul posto e hanno trovato effettivamente due giovani sdraiati a terra, davanti alla fermata dell’autobus. Ma non ci è voluto molto perché gli uomini dell’Arma si rendessero conto che non si trovavano di fronte a una rissa…

I due invece stavano amoreggiando

I due giovani infatti stavano amoreggiando, peraltro in modo alquanto rumoroso. All’arrivo dei militari si sono ricomposti e hanno consegnato loro i documenti per l’identificazione. Si tratta di un 31enne saronnese e di una 29enne residente a Milano. I due sono stati invitati a non lasciarsi più andare a simili effusioni in un luogo pubblico, ancorché con il favore delle tenebre.

