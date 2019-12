Botto nella notte a Uboldo. Cos’è successo? E’ quello che si sono chiesti stamattina, sabato 7 dicembre 2019, i residenti di via Cerro, che poi hanno notato la centralina completamente distrutta.

Botto nella notte a Uboldo

Una vera e propria esplosione ha svegliato i residenti di via Cerro e delle strade limitrofe stanotte – tra venerdì 6 e sabato 7 dicembre 2019 – intorno all’1. Stando ai racconti di chi ha sentito il boato, in molti si sono preoccupati pensando all’incursione di qualche ladro. Poi stamattina sìil mistero è stato svelato: qualcuno aveva fatto esplodere la centralina. Al momento, non sono ancora chiari i motivi dell’accaduto.

