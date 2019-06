Bracconieri uccidono un capriolo nel Bosco Wwf di Vanzago

Una femmina di capriolo è stata sparata al Bosco Wwf di Vanzago, Oasi e riserva naturale della Regione Lombardia.

Alcuni bracconieri nella notte hanno colpito a morte il capriolo con un fucile a pallettone evidentemente con puntatore laser e munito di silenziatore. Il capriolo non è morto sul colpo, ma ha vagato e non è stato possibile recuperarlo, da parte dei bracconieri, mentre il cadavere è stato notato la mattina da un runner lungo il bordo di un sentiero dell’area protetta.

Il direttore del “Bosco Wwf di Vanzago”, Andrea Longo, ha evidenziato che:

“Il capriolo che è patrimonio indisponibile dello Stato è stato ucciso in area protetta, in periodo di silenzio venatorio e con arma non consentita. Inoltre, é preoccupante anche dal punto di vista dell’ordine pubblico, che lungo il perimetro della riserva naturale e nelle vicinaze dei centri urbani si aggirino liberamente persone con armi rappresentando un pericolo anche per la popolazione residente”.