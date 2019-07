Brucia capannone a Legnano, sul posto Vigili del fuoco da tutto il circondario e anche da Milano.

Brucia capannone di una ditta all’Oltrestazione

Allarme incendio domenica sera 7 luglio 2019 nel quartiere legnanese dell’Oltrestazione. Le fiamme si sono sprigionate poco prima delle 20 nel capannone di una ditta di cromatura di lamiere in acciaio che confina con il complesso industriale di via dell’Amicizia, con l’Ovs e l’Unieuro. Il fumo è visibile a chilometri di distanza.

Sul posto anche i nuclei Nbcr dei pompieri

Sul posto sono stati inviati diversi mezzi dei Vigili del fuoco, non solo del distaccamento di Legnano ma da tutto il circondario e anche da Milano. Dalla metropoli sono arrivati due mezzi Nbcr (la sigla sta per “nucleare-biologico-chimico-batteriologico” e indica un gruppo specializzato chiamato a prestare servizio in situazioni eccezionali), in supporto alle botti e alle autopompe serbatoio dei colleghi della zona. Dalla metropoli poco dopo sono arrivati anche la vetturetta e il carro schiuma.

Automedica e ambulanza sono intervenute in codice rosso

Per soccorrere eventuali feriti la centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza ha allertato anche la Croce rossa cittadina e l’automedica che sono intervenute in codice rosso.

