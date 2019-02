Brucia cascina nel Magentino.

Brucia cascina, animali intrappolati

Una cascina di Fallevecchia, frazione del comune di Morimondo, ha preso fuoco. E’ accaduto nel primo pomeriggio e le fiamme si sono estese a una buona parte del fabbricato. Subito è scattato l’allarme e sono state allertate le forze dell’ordine perché si temeva per gli animali. Secondo quanto ricostruito infatti alcune mucche erano intrappolate nelle stalle mentre si stava sviluppando l’incendio. Sul posto sono state inviate cinque squadre dei vigili del fuoco e anche un’ambulanza. Subito è stata messa in moto la macchina dei soccorsi anche per mettere in salvo il bestiame. Molti residenti si sono precipitati sul posto, le fiamme infatti si notavano anche in lontananza.

Torna alla home page per leggere le altre notizie