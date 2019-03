Brucia falegnameria, paura a Parabiago.

Brucia falegnameria in via Bolzano

Grande dispiegamento di mezzi dei Vigili del fuoco, all’alba di sabato 16 marzo 2019, in via Bolzano a Parabiago. L’allarme è scattato alle 5 del mattino, per un incendio sprigionatosi al civico 6, dove ha sede una falegnameria. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Legnano, Inveruno, Rho e il Nucleo Saf (speleologico alpino fluviale) di Milano, ma anche i mezzi del 118 e i carabinieri.

Intaccate anche le case vicine

Le fiamme hanno intaccato anche due villette vicine, ma il pronto intervento delle squadre dei Vigili del fuoco ha evitato che si propagassero. I pompieri hanno lavorato alacremente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

