Brucia furgoncino sulla Sp 130

Prosciutti, salami e bistecche in fiamme. Un rogo ha bruciato il furgone di una ditta per il trasporto carni di Mesero sulla strada provinciale 130, come riportato da Settegiorni in edicola. L’incendio, partito probabilmente dal motore, non ha lasciato scampo al mezzo e alla merce contenuta, appunto carne pronta per la distribuzione al dettaglio. Illeso l’autotrasportatore.

Sul posto pompieri e Polizia locale

Sul posto sono accorsi i mezzi dei Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme in pochi minuti di lavoro, e gli agenti della Polizia locale di Cornaredo, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico. Pare che il mezzo avesse da poco superato la necessaria revisione.

