Brucia la cantina, Vigili del fuoco in azione in un cantiere di via Carlo Porta a Legnano.

I Vigili del fuoco sono arrivati in pochi istanti e hanno sedato le fiamme. Quelle che si sono sviluppate pochi istanti fa, poco prima delle 11.30 di oggi martedì 15 ottobre 2019, all’interno di una cantina in un cantiere di via Carlo Porta a Legnano.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono subito arrivati i pompieri che hanno dato inizio alle operazioni di spegnimento dell’incendio. Sono ora in corso di accertamento le cause dell’accaduto.



