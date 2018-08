Prima di bruciare il veicolo ha denunciato il furto

Guai per un 41enne di Legnano

Ha denunciato il furto della sua auto, poi alcuni giorno dopo la denunciata si è recato in un posteggio di Pero dove l’aveva fatta portare da un carro-attrezzi e le ha dato fuoco danneggiando anche alcune auto vicine. Tutto questo con un solo obiettivo, truffare l’assicurazione e prendere i soldi. E’ nei guai un uomo di 41 anni residente a Legnano

Incastrato dalla Polizia

Convocato in Commissariato dopo le indagini degli agenti e messo di fronte all’evidenza dei fatti il 41enne confessava di aver dato alle fiamme la sua auto raggiungendo il posteggio di Pero con un furgone intestato ad una società Svizzera per cui lavora. Aveva escogitato tutto per commettere una frode assicurativa e farsi rimborsare.

Indagato, dovrà rispondere di diversi reati

L’uomo è stato indagato per incendio doloso, simulazione di reato, false dichiarazioni a pubblico Ufficiale e danneggiamenti oltre alla truffa in danno della compagnia assicuratrice.