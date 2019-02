Brucia un furgone in via Canova.

Brucia un furgone a Legnano

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 febbraio 2019, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Canova a Legnano per domande delle fiamme provenienti da un furgone. Al momento non si sanno ancora le cause del rogo. I pompieri hanno prontamente spento l’incendio.

