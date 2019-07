Bruciano i rifiuti sul balcone: si sono vissuti momenti di grande apprensione oggi pomeriggio, domenica 21 luglio, in via Casati a Magenta.

Bruciano i rifiuti sul balcone: fiamme in un appartamento

I Vigili del fuoco si sono precipitati oggi pomeriggio, domenica 21 luglio, in via Casati a Magenta, dove alte lingue di fuoco si sono levate dal balcone di un appartamento. Pare che la causa dell’incendio sia dovuto ai rifiuti presenti sul balcone, che per motivi non chiari hanno iniziato a bruciare. Nel giro di breve tempo le fiamme hanno anche avvolto il resto del balcone, creando danni e grande paura tra i proprietari e i vicini di casa. Provvidenziale è stato l’intervento dei Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme prima che l’incendio degenerasse.

