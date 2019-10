Gravissimo incidente a Pogliano Milanese poco prima delle 14. Tre persone coinvolte, due sono in gravissime condizioni.

Violento scontro tra due auto

Gravissimo incidente in via Oberdan a Pogliano Milanese. Tre le persone coinvolte, tutti uomini. E’ ancora da chiarire la dinamica dei fatti, avvenuto poco prima delle 14. Sono rimaste coinvolte una Ford Fiesta che viaggiava in direzione del Sempione e una Opel corsa che procedeva verso il centro di Pogliano. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la Ford abbia invaso la corsia di marcia.

Tre feriti, due sono in gravissime condizioni

Gravissimo l’uomo che era a bordo della Opel Corsa trasportato con elisoccorso all’ospedale di Legnano. Il passeggero invece è stato trasferito in ospedale a Rho in codice giallo. Grave anche il conducente della Ford trasportato al nosocomio di Rho in codice rosso.

Sul posto i carabinieri di Legnano e i Vigili del fuoco. Via Oberdan è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione dei mezzi, dopo i rilievi del caso.