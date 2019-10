Bus carico di studenti ribaltato a Besate. Grande paura nel pomeriggio di giovedì 17 ottobre 2019 sulla SS526. Il video dell’incidente.

Bus carico di studenti ribaltato

Un autobus di linea della Stav Vigevano, che copre la tratta che da Abbiategrasso porta a Motta Visconti, è uscito di strada nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 17 ottobre 2019 lungo la SS526 nel territorio comunale di Besate. A bordo si trovavano circa 50 persone tra adulti e giovanissimi. Soprattutto studenti di rientro a casa dopo le lezioni a scuola.

L’auto che invade la corsia

Da una prima ricostruzione l’autista, nel tentativo di evitare un’auto che ha invaso la sua corsia, sarebbe uscito di strada percorrendo alcuni metri sullo sterrato fino a terminare la corsa, ribaltandosi su un fianco, all’interno di un fossato.

L’allarme al 118

Gli studenti a bordo raccontano degli attimi di paura, dei vetri andati in frantumi e di essersi aggrappati ai sedili per attutire l’impatto. Sono stati loro stessi a lanciare l’allarme al 118. Sette dei passeggeri a bordo (cinque adulti e tre minori), hanno necessitato del trasporto in ospedale: portati nelle strutture di Pavia, Magenta, Vigevano e all’Humanitas di Rozzano fortunatamente nessuno di loro sembra aver riportato gravi conseguenze.

Il conducente del bus è stato sottoposto ad accertamento alcolemico che è risultato negativo. La strada è rimasta chiusa circa due ore per permettere le operazioni di soccorso.

