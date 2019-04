Un Movibus partito da via Papa Giovanni con a bordo una decina di persone, che fortunatamente hanno fatto in tempo a scendere, ha preso fuoco ieri, lunedì 1 aprile, a Sedriano.

Bus in fiamme: il commento di Codacons

“Non è il primo incendio che interessa i mezzi dell’azienda di trasporto pubblico . Infatti, possiamo ricordare i roghi avvenuti: il 27 ottobre 2015 quando il Movibus venne avvolto e distrutto da un incendio, mentre si trovava all’interno del deposito; nel luglio del 2015 un mezzo era bruciato a Nerviano e sempre nello stesso anno, però a giugno un mezzo pesante prese fuoco sull’Autostrada A4; nell’ottobre 2014 ne bruciarono tre in pochi giorni.

Alla luce dei precedenti incedenti analoghi a quello appena accaduto ieri mattina, presenteremo un esposto alla Procura della Repubblica proprio per sottolineare la gravità non solo di rischi ambientali, ma anche di rischi per tutti gli automobilisti che si trovano in tali situazioni”.