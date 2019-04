Bus in fiamme, paura a Sedriano. Un mezzo di linea della Movibus ha preso fuoco, intorno alle 7.30 di lunedì 1 aprile in viale Europa, per cause ancora in corso di accertamento.

Bus in fiamme, paura a Sedriano

Subito è scattato l’allarme, sul posto Polizia locale e Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Nessuno è rimasto ferito. La strada è stata parzialmente chiusa, nessuno si poteva avvicinare nell’arco di 200 metri, per consentire le operazioni di spegnimento del rogo che ha ridotto il bus a una carcassa.

Nessun ferito

Secondo alcuni testimoni, si trattava del Movibus delle 7 partito da via Papa Giovanni con a bordo una decina di persone, che fortunatamente hanno fatto in tempo a scendere. Tanta paura ma nessuna conseguenza. Molti sedrianesi hanno sentito i botti dovuti all’incendio e una spessa coltre nera si avvistava a distanza.