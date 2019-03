Bus sequestrato: le terribili immagini dei bambini che scappano. (video da facebook)

Bus sequestrato: le terribili immagini dei bambini che scappano mentre l’autista tenta la fuga

I ragazzi che scendono dal pullman di corsa, urlano, piangono, i carabinieri che mettono di traverso la macchina per impedire all’autista di ingranare la marcia. Poi le grida, le macchine incolonnate che riprendono una scena assurda. L’autista che ha appena sequestrato il pullman pieno di alunni accelera e travolge le macchine, fa cadere i ragazzini che stavano scendendo dal mezzo, aiutati dalle forze dell’ordine.

Immagini impressionanti

Poi la corsa degli alunni per mettersi in salvo, “bastardo”, gridano tra le lacrime. Le riprese di un automobilista che ha immortalato la scena e messo tutto sui social raccontano la prima parte della vicenda incredibile che ha visto protagonista il 47enne Oussenynou Sy, responsabile questa mattina del sequestro di un’intera scolaresca proveniente da Crema. Per fortuna, alunni e insegnanti sono tutti salvi. L’uomo è già stato arrestato dai carabinieri di San Donato.

LEGGI ANCHE: Sequestra autobus in gita scolastica e gli dà fuoco VIDEO