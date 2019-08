Buscate, un’automobile è finita in un secondario del Villoresi a seguito di un incidente: è successo venerdì 23 agosto 2019.

Buscate, auto nel canale dopo l’incidente

Una macchina, a seguito di un incidente stradale, è finita in un canale secondario del Villoresi. Tanta la paura per il conducente, che per fortuna non ha riportato grosse ferite o traumi. Infatti, l’automobilista è riuscito ad uscire dalla propria vettura, anche se ha dovuto comunque ricorrere ai sanitari.

I soccorsi e l’arrivo dei Vigili del fuoco

Sul posto è giunta un’ambulanza che ha portato il conducente all’ospedale di Legnano in codice giallo per i controlli di rito. Per riuscire a tirare fuori l’automobile dal canale, arrivati a Buscate anche i Vigili del fuoco con un’autogru.

