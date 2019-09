Donna scomparsa a Busto Garolfo: ricerche in tutta la zona. L’appello del sindaco.

Donna scomparsa, le ricerche

Grande schieramento di mezzi dei Vigili del Fuoco lungo il canale Villoresi nel tratto compreso da Arconate a Busto Garolfo. Con l’aiuto di un elicottero che sorvola la zona, i vigili del Fuoco stanno cercando una donna, di 40 anni di nazionalità indiana residente a Busto Garolfo che da ieri sera manca da casa. I Vigili del Fuoco e gli uomini delle forze dell’ordine che sono sul posto stanno osservando la zona dall’alto per cercare di avvistare la donna lungo le alzaie e capire se possa essere caduta nel canale.

Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano.

L’appello del sindaco

Carissimi concittadini e abitanti della zona – afferma il sindaco di Busto Garolfo Susanna Biondi – date massima attenzione a questo messaggio. Dalle 17 di ieri, sabato 21 agosto 2019, è scomparsa una donna di origine indiana, di anni 40 a bordo di mountain bike di colore nero, alta 1.76 m e peso 55 kg, vestita con polo blu-azzurra e pantaloncini verdi, ciabatte infradito. Si è allontanata in area via Udine di Busto Farolfo, in corrispondenza della ciclabile del canale Villoresi. Chi avesse modo di vederla o chi la dovesse incrociare, avvisi immediatamente il numero d’emergenza 112. Grazie”.

