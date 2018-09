Si stringe il cerchio intorno ai due truffatori che, indossando l’uniforme dell’Arma, si aggiravano martedì 25 settembre, in mattinata, in via Greppi. Un residente, insospettito, non solo ha allertato le forze dell’ordine, ma ha anche preso la targa: è caccia ai malviventi.

Caccia ai finti carabinieri

La segnalazione ha messo in moto le indagini: la targa è stata collegata ad un’auto rubata e, grazie all’ausilio dei varchi posti lungo l’ex statale 11, ora, i Carabinieri stanno braccando i balordi. La Polizia locale di Corbetta collabora alle indagini per identificare i due.

Parla il sindaco

“Il sistema dei varchi, tanto criticato, è sempre più utilizzato nelle indagini giudiziarie. Corbetta è di certo più sicura, continueremo con installazione di altri varchi agli accessi alla città”, dice il sindaco Marco Ballarini, con una chiara allusione al presunto abuso nell’uso dei varchi che gli era stato contestato in un esposto anonimo.

Leggi anche:

E approfondisci il caso esposto: