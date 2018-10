Sarà denunciato per lesioni colpose l’uomo che nella mattinata di oggi, domenica 14 ottobre, ha sparato per sbaglio un colpo di fucile centrando il nipote.

Spara per sbaglio al nipote, i fatti

Alle 8, in una zona boschiva di Castiglione Olona, durante una battuta di caccia, un uomo di 66 anni ha esploso per un colpo di fucile all’indirizzo del nipote di 38 anni, ferendolo al volto e al collo. Entrambi sono residenti a Vedano Olona. L’uomo avrebbe sparato dopo aver sentito rumori in un cespuglio simili al verso di un fagiano.

Il ferito è grave ma non in pericolo di vita

Il ferito è stato trasportato a Como in codice rosso ma è cosciente e non versa in pericolo di vita. Il cacciatore sarà denunciato per lesioni colpose.

VAI ALLA HOME PER TUTTE LE ALTRE NOTIZIE