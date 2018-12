Cade l’albero di Natala a San Giorgio: il sindaco ringrazia tutti per l’aiuto.

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 dicembre è caduto l’albero di Natale in piazza a San Giorgio. L’allarme è stato dato dai cittadini intorno alle 6.30. Immediato l’intervento della protezione civile e il pronto intervento. Il sindaco Cecchin ha voluto quindi ringraziare tutti per la prontezza di collaborazione:

“Ringrazio il nucleo di protezione civile Canegrate e San Giorgio per il pronto intervento.

Inoltre devo ringraziare il nostro ufficio tecnico che è intervenuto immediatamente per verificare l’accaduto e attivare il servizio di emergenza. Ringrazio inoltre i Cittadini che alle 6:30 hanno immediatamente avvisato dell’accaduto. Mi spiace molto di quanto avvenuto. Grazie a tutti i cittadini per la collaborazione che state dando a questa iniziativa.”