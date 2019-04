Nella notte i soccorritori sono intervenuti 4 volte.

Cade a terra: gravissimo 53enne

Alle 21.33 un 53enne è caduto al suolo in via Roma a Gorla Minore. L’uomo, in condizioni gravi, è stato trasportato dalla Croce Rossa di Legnano, in codice rosso, all’ospedale di Busto Arsizio. Anche un bimbo di 2 anni è cauto a terra in via Girotti a pareggio intorno alle 21.20. Il piccolo è stato soccorso dall’ambulanza di Novate e trasportato al nosocomio di Rho per accertamenti.

Infortunio di gioco

Un 23enne e un 43enne sono stati soccorsi dalla Croce Rossa di Legnano intorno alle 2050dopo essersi infortunati giocando nell’impianto sportivo di via Pacinotti a Villa Cortese. Dopo i primi accertamenti, il più grave è stato portato in codice giallo al nosocomio di Legnano.

Malore per una 16enne

Una ragazza di 16 anni è stata trasportata dalla SOS di Uboldo all’ospedale di Saronno intorno alle 21.30 dopo aver accusato un malore mentre si trovava in via Drizza a Solaro.

