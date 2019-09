Cade aereo ultraleggero. Una persona ha perso la vita. E’ accaduto stamattina a Bergamo nei pressi della Ss671. Sul posto tre ambulanze, due automediche e l’elisoccorso.

Cade aereo ultraleggero a Bergamo

E’ caduto un ultraleggero a Bergamo nei pressi dell’Areo club vicino alla alla Ss671. Sul posto un elisoccorso due automediche e tre ambulanze, ci sono feriti e purtroppo anche una vittima, una ragazza di 15 anni.

La dinamica

Un aereo da turismo, un Cessna Mooney, come riferisce il GiornalediTreviglio.it, si è schiantato a terra in fase di atterraggio nei pressi della pista a pochi passi dall’Asse interurbano vicino alla rotonda che porta alla Fiera di via Lunga. A bordo c’erano due uomini di 51 anni e le tre figlie di uno di loro, di cui due gemelle. Una di queste ha perso la vita, Sembra che il piper si stesse dirigendo verso Venezia, quando ha avuto dei problemi e ha cercato di atterrare a Bergamo.

Quattro i feriti

Tra i feriti ci sarebbero i due uomini e le due sorelle di 15 e 18 anni. Due feriti sono stati portati in ambulanza, poco prima delle 11.30 negli ospedali di Bergamo e Seriate, gli altri al Papa Giovanni XXII di Bergamo.

