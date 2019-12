Cade da cavallo: 13enne finisce in ospedale in codice giallo.

Cade da cavallo: 13enne finisce in ospedale

Caduta da cavallo, nel tardo pomeriggio di oggi, per una 13enne al centro ippico di via don Luigi Sturzo a Furato d’Inveruno. Immediata l’allerta alla centrale operativa dell’Azienda regionale emergenza urgenza che ha inviato sul posto un mezzo della Croce Bianca di Magenta e l’automedica. Erano passate da poco le 17 quando la giovane amazzone è finita a terra ferendosi a una spalla: soccorsa dai sanitari del 118, la ragazzina è stata accompagnata al Pronto soccorso in codice giallo per gli accertamenti e le cure del caso.