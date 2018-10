Cade da Cavallo nella vallata di Casterno, soccorsi in codice rosso

Emergenza questa mattina, 2 ottobre, intorno alle 10.40 per una donna di 35 anni a Robecco sul Naviglio, caduta da cavallo nella vallata di Casterno, a pochi metri dalla Cascina Barcella. Sul posto è intervenuta in codice rosso la Croce Azzurra di Abbiategrasso, allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. La donna fortunatamente è risultata meno grave del previsto, ma è stata portata in ospedale in ambulanza in codice giallo.