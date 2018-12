Cade da cavallo a Sedriano.

Cade da cavallo, finisce in ospedale

Stava trascorrendo una mattinata felice in sella al suo cavallo quando, all’improvviso, è finita a terra. E’ quanto successo questa mattina, sabato 29 dicembre, in un impianto sportivo di Sedriano. Erano da poco passate le 9.30 quando la donna, 38 anni, che si trovava nella struttura di via Per Cisliano, è caduta durante l’attività sportiva.

Subito è partita la chiamata al 118. Sul posto è arrivata subito, in codice giallo, l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta. I soccorritori hanno prestato le prime cure alla signora a terra, che poi è stata trasportata al pronto soccorso in codice verde. Per fortuna, per lei, solo qualche contusione e un grande spavento.

