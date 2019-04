Cade da moto lungo la Statale 527, tra Vanzaghello e Busto Arsizio: il 26enne coinvolto è stato portato in ospedale in codice giallo.

Cade da moto lungo la Statale

Erano circa le 21.15 di ieri sera, domenica 31 marzo 2019, quando un ragazzo di 26 anni è caduto dalla sua moto, per cause ancora in fase di accertamento. L’incidente è avvenuto lungo la Statale 527 che collega Vanzaghello con Busto Arsizio. Allertati i carabinieri della Compagnia di Legnano e i soccorsi.

L’arrivo di ambulanza e automedica

Sul posto, oltre ai carabinieri, sono giunte in codice rosso anche un’ambulanza dell’Azzurra Buscate e un’automedica. Dopo i primi soccorsi, il giovane è stato trasportato, in codice giallo, all’ospedale di Legnano, intorno alle 22.

