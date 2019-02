Cade da un metro e mezzo, paura a Battuello per un uomo di 50 anni che è finito in codice rosso all’ospedale Niguarda con l’elisoccorso.

Cade da un metro e mezzo

L’allarme è scattato poco prima delle 17 in via Ernesto Parini nella frazione corbettese: in una corte si stavano eseguendo alcuni lavori di ristrutturazione quando l’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitato rovinosamente dalla scala. +

I soccorsi

Sul posto ambulanza, elisoccorso e Polizia locale che hanno subito messo in sicurezza l’area, soccorso la vittima apparsa in condizioni gravi e portata via poco dopo le 17,30 con l’elicottero.