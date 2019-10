Cade dal balcone, 15enne al Niguarda. E’ accaduto nella mattinata di ieri, in un complesso residenziale della zona sud di Magenta. La giovanissima vittima è precipitata dal balcone di casa, per cause in fase di acceratamento da parte delle forze dell’ordine.

Massimo riserbo sulla vicenda, data la giovane età della ragazza, che, fortunatamente, è caduta su un tappeto erboso, il quale avrebbe attutito la caduta, evitando conseguenze fatali.

I soccorsi

La 15enne, subito soccorsa da ambulanza ed elisoccorso, è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda dove, secondo quanto riferito dai Carabinieri, non sarebbe in pericolo di vita.