Cade dal balcone mentre si trova in gita scolastica in Trentino: 18enne di Varese grave in ospedale.

Cade dal balcone in gita: ragazzo grave

Si tratta di uno studente di 18 anni del liceo “Sereni” di Luino. Il giovane è caduto dal balcone della stanza al terzo piano di un hotel a Vigo di Fassa in Trentino, dove si trovava coi compagni di scuola. I ragazzi si trovavano in Trentino, infatti, per la settimana bianca con altri studenti dello stesso istituto. Il 18enne è avvenuto intorno alle 3.30 della notte tra sabato 9 e domenica 10 marzo 2019.

I soccorsi e la corsa in ospedale

Sul posto, oltre alle ambulanze e all’automedica, anche l’elisoccorso che ha trasporato il ragazzo al nosocomio, dov’è stato ricoverato in rianimazione con prognosi riservata. A indagare sulle cause dell’incidente i carabinieri della Stazione di Cavalese. Dalle prime indiscrezioni sarebbe da escludere la responsabilità di terzi, ma non è ancora chiaro cosa stesse facendo il ragazzo sul balcone.

