Nella foto il convoglio da cui è caduto il giovane. Il corpo è a un chilometro e mezzo in direzione di San Germano (all’altezza del laghetto della tenuta Robarello).

Migrante senza biglietto si butta dal finestrino del treno Chivasso-Novara mentre era in corsa. Linea ferroviaria in tilt. A riportare la notizie

LEGGI ANCHE:

Si getta dal finestrino sulla Torino Milano: morto ragazzo

Si getta dal treno: tragedia fra San Germano e Olcenengo

Migrante senza biglietto si butta del treno in corsa

Stando alle prime informazioni, un giovane era affacciato al finestrino del treno quando, per cause ancora da accertare, è caduto da questo. Il ragazzo, di origini nord africane, è rovinato lungo i binari. Il convoglio ha proseguito la corsa per oltre un chilometro prima che ci si rendesse conto della tragedia. La caduta è stata fatale. Il giovane è morto sul colpo. Si pensa stesse provando a fuggire perché senza biglietto ma al momento nessuna ipotesi viene esclusa.

Linea in tilt

Immediato l’arrivo delle forze dell’ordine, come comunica anche Trenitalia direttamente sul sito ufficiale, per le indagini del caso. Al momento è stato riaperto solamente un binario. La società spiega: “Attivata la circolazione a senso unico alternato, sul binario disponibile, con ritardi fino a 30 minuti”.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUI NOSTRI QUOTIDIANI ONLINE PIEMONTESI CHE STANNO SEGUENDO LA VICENDA CHE HA COLPITO L’OPINIONE PUBBLICA:

NUOVAPERIFERIA.IT

NOTIZIAVERCELLIOGGI.IT

NOVARAOGGI.IT

ESTA AGGIORNATO SU TUTTE LE NOSTRE NOTIZIE! COME?

Iscriviti al nostro gruppo Facebook Settegiorni e Settimana Eventi & News!

E segui la nostra pagina Facebook ufficiale Settegiorni e La Settimana: clicca “Mi piace” o “Segui” e gestisci impostazioni e notifiche in modo da non perderti più nemmeno una notizia!

TORNA ALLA HOME PER LEGGERE LE ALTRE NOTIZIE