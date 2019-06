Cade dall’impalcatura in via Treviso a Canegrate, finisce in ospedale.

Cade dall’impalcatura

Stava lavorando su un’impalcatura all’interno di una ditta per effettuare alcuni lavori. Poi l’imprevisto ed è caduto di sotto, finendo all’interno dell’impalcatura. Se l’è vista davvero brutta l’operaio che questo pomeriggio si trovava al lavoro in un cantiere di via Treviso. Era impegnato in un intervento quando si è verificato l’incidente. L’uomo, 64 anni e di origini marocchine, ha fatto un volo non indifferente. Le sue condizioni sembravano gravissime.

Sul posto, in codice rosso, sono arrivati l’ambulanza del Cvps Arluno, l’automedica, i carabinieri della Compagnia di Legnano e l’Ats. L’uomo è stato condotto all’ospedale di Legnano in codice giallo.



