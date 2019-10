Cade dall’ultimo piano del superstore: muore 31enne

Cade dall’ultimo piano del superstore multipiano di Settimo Milanese: muore 31enne.

Il corpo di un uomo di 31 anni è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre, privo di vita. Le ferite sono riconducibili alla caduta, di circa 20 metri, dall’ultimo piano del parcheggio del superstore multipiano di via Gramsci a Settimo Milanese. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Corsico, un’ambulanza e l’elisoccorso. Sono in corso i rilievi per capire se si tratti di un gesto volontario o di una tragica fatalità.