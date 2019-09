Cade dalla bici in via Sempione 13 a Castellanza: 24enne finisce all’ospedale di Legnano.

Cade dalla bici: 24enne in ospedale

Si sono vissuti momenti di grande apprensione dopo le due di notte in via Sempione 13 a Castellanza, dove, per motivi non chiari, un 24enne è caduto dalla bicicletta, ferendosi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce rossa di Legnano, che hanno poi trasportato il giovane ciclista all’ospedale di Legnano in codice giallo.

Scontro tra auto a Parabiago

Poche ore prima, poco dopo le 23, a Parabiago invece, in viale Repubblica nella frazione di Villastanza, due auto si sono scontrate e a trarne le conseguenze peggiori è stato un 25enne. Anche il giovane automobilista, rimasto coinvolto nel sinistro stradale di cui non sono ancora chiare le dinamiche, è stato soccorso dai volontari della Croce rossa di Legnano ed è stato poi trasportato nel medesimo ospedale. Le sue condizioni non sono apparse però fortunatamente gravi: l’ambulanza è infatti arrivata al nosocomio in codice giallo.

