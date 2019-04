Un bambino di 7 anni cade dalla finestra della scuola. L’incidente nella mattinata di oggi alla Scuola Elementare Sant’Anna di Busto Arsizio.

Cade dalla finestra della scuola

Paura nella mattinata di oggi, mercoledì 3 aprile 2019, a Busto Arsizio presso la scuola elementare Sant’Anna. Poco prima delle 10 un bambino di 7 anni è caduto da una finestra della scuola, precipitando da un’altezza di 5 metri.

Ancora da chiarire le circostanze che hanno causato il drammatico incidente. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dagli operatori del 118, giunti sul posto con ambulanza e automedica. Il bambino è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano. Dalle prime informazioni sembra abbia riportato solo la frattura di un braccio.

Bambina di 2 anni precipita dal secondo piano

Una storia analoga arriva anche da Milano, dove ieri sera una bambina di quasi due anni è precipitata dal secondo piano di una struttura di accoglienza, situata in zona Baggio. Come riporta GiornaledeiNavigli.it, la bambina dopo un volo di sei metri ha riportato serie contusioni e traumi, ma per fortuna non è in pericolo di vita. La piccola, di origine nigeriana, si trovava nella struttura quando, intorno alle 19, si è sporta dalla finestra ed è precipitata. Le cause sono ancora al vaglio dei carabinieri, ma tutto fa ipotizzare una caduta accidentale, come hanno anche raccontato alcuni i testimoni. CLICCA QUI PER TUTTI I PARTICOLARI DELLA VICENDA.