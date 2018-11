Nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 novembre, i soccorritori sono intervenuti tre volte.

Cade dalla moto, trasportato in codice giallo

Qualche minuto prima dell’1 un 56enne è stato soccorso in via Baranzate a Bollate dalla Sos di Novate dopo essere caduto dalla moto. L’uomo è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Sacco di Milano.

Infortunio di gioco

Un giovane di 21 anni è stato soccorso dall’ambulanza di Arese dopo uno scontro di gioco nell’impianto sportivo di via Trecate a Rho. Il giovane, dopo i primi accertamenti, è stato trasportato al nosocomio di Rho.

Malore per un 42enne

La Croce Rossa di Saronno, intorno alle 21.30, è stata chiamata per soccorrere un 42enne colto da malore in viale Lombardia a Saronno. L’uomo, dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato al nosocomio cittadino per accertamenti aggiuntivi.

