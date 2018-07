Cade dalla scala, paura per una 91enne. L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 28 luglio.

Cade dalla scala: cos’è successo sabato mattina

Erano circa le 10 della mattinata di sabato 28 luglio quando una donna di 91 anni è caduta dalla scala in via Trieste. Subito sono stati allertati i soccorsi che sono giunti sul posto in codice rosso. La donna è stata immediatamente soccorsa e per fortuna la situazione non era grave rispetto a quanto pensato inizialmente. I soccorritori della Croce Bianca di Sedriano hanno così trasportato l’anziana in codice verde al vicino ospedale di Magenta.

