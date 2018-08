Cade in bici lungo il Villoresi, paura per una donna di 51 anni.

Cade in bici lungo il canale

Allarme a Parabiago per una 51enne che stava percorrendo la pista ciclabile lungo il Villoresi ed è caduta rovinosamente a terra. L’incidente è avvenuto alle 18 all’altezza di via Vincenzo Vela, a poca distanza dal confine con Casorezzo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia locale. L’automedica e l’elisoccorso sono arrivati in codice rosso. La donna è stata prontamente soccorsa e trasportata in elicottero all’ospedale di Legnano, dov’è giunta in codice giallo.