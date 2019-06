Cade in bici mentre stava giocando col cuginetto, atterra anche l’elisoccorso.

Cade in bici, finisce in ospedale

Stava giocando insieme al cuginetto, ognuno in sella alla sua bici. Avevano scelto quell’area verde di via Del Lavoro a Bernate Ticino per via di quelle collinette sopra le quali in mountain bike ci si può divertire. Ma qualcosa stamattina è andato storto. Intorno alle 9.30 di oggi, mercoledì 12 giugno 2019, uno dei dei bambini ha infatti perso il controllo della sua bicicletta finendo a terra. L’impatto è stato violento tanto che si è temuto subito per le sue condizioni.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i soccorritori con l’ambulanza della Croce Bianca di Magenta ed è atterrato anche l’elisoccorso da Milano. Presente anche la Polizia locale. Il piccolo ha ricevuto subito le prime cure sul posto, stava meglio. Per lui è stato comunque deciso il trasporto all’ospedale per accertamenti. Così è stato trasportato sull’elicottero del 118 che l’ha portato, in codice giallo, al Niguarda di Milano.

